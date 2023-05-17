NewsletterPodcast
REPLAY – Tutto sulle auto elettriche

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Da anni si immagina un futuro dominato dalle auto elettriche, ma quel futuro continua a tardare. Le ragioni non sono soltanto tecnologiche: pesa anche una certa resistenza culturale, legata al cambiamento del nostro modo di intendere e utilizzare l’automobile, dopo oltre un secolo di abitudini consolidate. Come accade spesso nei temi legati alla transizione energetica, anche quello delle auto elettriche è diventato oggetto di un dibattito acceso e spesso poco informato. Per fare chiarezza, in questa puntata speciale torniamo alle origini: raccontiamo da dove arrivano le auto elettriche, come funzionano, quanto impattano sull’ambiente, quali sono i costi e come potrebbero migliorare, a partire dal cuore del loro sistema: le batterie.

