Quattro astronauti e un milione di chilometri
La missione lunare Artemis II è quasi finita ed è tempo di bilanci
Dopo avere percorso più di un milione di chilometri e avere fatto un giro intorno alla Luna, la missione Artemis II della NASA è ormai prossima al rientro sulla Terra. I quattro astronauti a bordo tornano con molti primati, tante fotografie della Luna e il ricordo del punto più lontano dalla Terra mai raggiunto dall’umanità. In questa puntata tutta lunare ripercorriamo i punti più importanti della missione, scopriamo come si vola quasi gratis nello Spazio e come si capisce dove ci si trova.
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