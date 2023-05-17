NewsletterPodcast
Nei Campi Flegrei con l’intelligenza artificiale

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Le sequenze sismiche ai Campi Flegrei generano comprensibile preoccupazione da parte della popolazione che vive in quella grande zona vulcanica nella parte ovest di Napoli. Comprenderne le dinamiche è molto importante non solo per il progresso delle conoscenze scientifiche, ma anche per studiare soluzioni per ridurre i rischi per la popolazione. Un gruppo di ricerca internazionale ha da poco concluso uno studio innovativo basato su sistemi di machine learning, una delle branche dell’intelligenza artificiale, da applicare all’analisi dei segnali sismici. Ci occupiamo poi di un importante progresso nello studio dei sistemi per calcolare il percorso migliore, per esempio con un navigatore, e scopriamo qualcosa su una particolarissima gara di pesi.

