Nei Campi Flegrei con l’intelligenza artificiale

Le sequenze sismiche ai Campi Flegrei generano comprensibile preoccupazione da parte della popolazione che vive in quella grande zona vulcanica nella parte ovest di Napoli. Comprenderne le dinamiche è molto importante non solo per il progresso delle conoscenze scientifiche, ma anche per studiare soluzioni per ridurre i rischi per la popolazione. Un gruppo di ricerca internazionale ha da poco concluso uno studio innovativo basato su sistemi di machine learning, una delle branche dell’intelligenza artificiale, da applicare all’analisi dei segnali sismici. Ci occupiamo poi di un importante progresso nello studio dei sistemi per calcolare il percorso migliore, per esempio con un navigatore, e scopriamo qualcosa su una particolarissima gara di pesi.

– Come si fa un giornale, in dieci lezioni

– Una visione più chiara dell’attuale fase di “unrest” nella caldera dei Campi Flegrei

– I Campi Flegrei, due anni fa

– Introduzione al problema dei cammini minimi

– Un nuovo metodo è il modo più veloce per trovare i percorsi migliori

– Il concorso delle ninfee giganti

– Holostem e la difficile via delle cure all’avanguardia

– Vertigine, il nuovo libro di Beatrice Mautino