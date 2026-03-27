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Miliardi di persone e un brevetto in meno per dimagrire

Come cambia l’accesso al farmaco dimagrante più famoso di sempre, ora che diventa generico

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Da pochi giorni è scaduto il brevetto del semaglutide, la molecola che ha reso famosi i farmaci Ozempic contro il diabete e Wegovy per trattare l’obesità. Il farmaco sarà presto disponibile in versione generica e molto meno costosa in Cina, Brasile, Turchia, Sudafrica e Canada, mentre negli Stati Uniti e in Europa non cambierà molto, sempre per le diverse regole sui brevetti. La riduzione dei prezzi potrebbe avere un impatto enorme in un settore in pieno sviluppo, con ripercussioni economiche, sociali e di politiche sanitarie. Ci occupiamo dei modi con cui un regime autoritario può bloccare Internet, come sta avvenendo in Iran, e concludiamo con una notizia troppo bella per essere vera.

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