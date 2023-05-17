L’hantavirus e una lezione mancata
Tra allarmismi, notizie non verificate e confuse, intorno al focolaio sulla nave da crociera si sono ripetuti gli stessi schemi della pandemia
Il focolaio da hantavirus originato sulla nave da crociera Hondius è l’occasione per riflettere non solo su come oggi vengono gestite le epidemie, ma soprattutto su come vengono raccontate. Media e opinione pubblica hanno diffuso le notizie sui contagi con molti dei meccanismi comunicativi della pandemia da coronavirus, che pensavamo di avere superato. Tra quarantene, allarmismi, informazioni parziali e ritorno del linguaggio dell’emergenza, il caso Hondius mostra quanto c’è ancora da lavorare sul piano comunicativo. Ci spostiamo poi nell’Artico per un’epica traversata in dirigibile, cent’anni fa.
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