Le creme solari nel sangue
È lo spauracchio del momento, ma non restatene scottati
L’estate è iniziata da poche settimane e come ogni anno c’è grande attenzione intorno alle creme solari, un argomento sorprendentemente divisivo e che lo diventa ancora di più quando ci sono di mezzo i social network. Circolano contenuti allarmistici sulle “creme solari che finiscono nel sangue”, con consigli poco scientifici per evitare il problema. Ma come stanno veramente le cose e che cosa vuol dire fare i conti con la complessità, anche quando ci spalmiamo un solare. Ci occupiamo poi dei sismometri che abbiamo tutti in tasca, senza saperlo, e del caldo nonostante il Sole sia lontanissimo.
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