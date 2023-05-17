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Le AI stanno cambiando la matematica

E non tutti sono convinti in meglio, intanto Luca Parmitano torna in orbita per un po’ di scuola guida

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Usando un sistema di intelligenza artificiale, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha trovato la spiegazione a uno dei più annosi problemi matematici. Altre AI stanno aiutando fisici e matematici a trovare nuove formule per le costanti matematiche o nuove dimostrazioni, impiegando poche ore rispetto al lavoro di mesi di un tempo. Ma qual è il limite delle AI in questo settore e quali sono i rischi per chi studia cose che ci appaiono complicatissime, ma spesso fondamentali per scoprire come funziona il mondo che abbiamo intorno? Ci spostiamo poi in orbita intorno alla Terra, dove Luca Parmitano farà un bel po’ di manovre per la prossima missione del programma lunare Artemis.

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