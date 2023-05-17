La scienza ieri, oggi, domani
È stato un anno ricco di novità e scoperte, raccontano Emanuele Menietti e Beatrice Mautino.
Dai progressi nelle terapie geniche al successo senza precedenti delle energie rinnovabili, passando per gli sviluppi nei sistemi delle intelligenze artificiali, è stato un anno di scienza ricco di novità e scoperte. E molte ci faranno compagnia anche nell’anno che sta per iniziare, seppure tra grandi incertezze negli Stati Uniti a causa dell’amministrazione Trump e dei suoi tagli alla ricerca. Per capire che cosa ci aspetta nel prossimo anno, ripercorriamo quello appena passato. Ma ci occupiamo anche di postumi da sbornia, dopo i pasti natalizi.
– Canto di Natale – Lost Science, New York Times – Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo – Sette storie scientifiche positive per ritrovare la fiducia nel 2025 – Dieci persone che hanno contribuito a plasmare la scienza nel 2025– La storia del buco nell’ozono– La crescita apparentemente inarrestabile delle energie rinnovabili è la svolta scientifica dell’anno 2025 – La grande espansione del solare – La scienza nel 2026: gli eventi da tenere d’occhio nel prossimo anno– Come mai bere alcol di giorno sembra dare un effetto diverso
