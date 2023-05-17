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In coda in farmacia con Trump

Il presidente degli Stati Uniti ha promesso prezzi dei farmaci più bassi, per noi cambia qualcosa?

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Il governo statunitense ha annunciato un nuovo approccio nella gestione dei contratti con le aziende farmaceutiche per ridurre i prezzi dei loro prodotti, con conseguenze per il resto del mondo. Si è detto che alcuni nuovi farmaci potrebbero arrivare in ritardo su mercati diversi da quello statunitense, con conseguenze per milioni di persone che potrebbero trarre beneficio dalle terapie nuove e avanzate. In realtà, la risposta onesta è che non possiamo ancora fare previsioni. Il mercato dei farmaci è complesso e molti paesi hanno strumenti e meccanismi per assicurare comunque le forniture. Ci occupiamo poi della fine di MAVEN, che ci ha lasciato con meno opzioni per comunicare con Marte.

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