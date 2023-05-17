In coda in farmacia con Trump
Il presidente degli Stati Uniti ha promesso prezzi dei farmaci più bassi, per noi cambia qualcosa?
Il governo statunitense ha annunciato un nuovo approccio nella gestione dei contratti con le aziende farmaceutiche per ridurre i prezzi dei loro prodotti, con conseguenze per il resto del mondo. Si è detto che alcuni nuovi farmaci potrebbero arrivare in ritardo su mercati diversi da quello statunitense, con conseguenze per milioni di persone che potrebbero trarre beneficio dalle terapie nuove e avanzate. In realtà, la risposta onesta è che non possiamo ancora fare previsioni. Il mercato dei farmaci è complesso e molti paesi hanno strumenti e meccanismi per assicurare comunque le forniture. Ci occupiamo poi della fine di MAVEN, che ci ha lasciato con meno opzioni per comunicare con Marte.
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