Il raccolto dopo vent’anni di dibattiti sulla modifica genetica delle piante
L’approvazione del nuovo regolamento europeo sulle tecniche di evoluzione assistita cambierà l’agricoltura
Questa settimana il Parlamento Europeo ha approvato le nuove regole per l’impiego delle tecniche più avanzate di modifica genetica delle piante, che conosciamo da qualche tempo come tecniche di evoluzione assistita. Il regolamento era atteso da tempo e mette ordine dopo decenni di dibattiti e demonizzazioni sugli OGM, ma la sua introduzione ha raccolto comunque qualche protesta. Vediamo di che si tratta, se ci sono davvero differenze tra i “classici” OGM e le piante ottenute con le TEA, e soprattutto capiamo che cosa cambierà nei prossimi anni nei nostri piatti. Ci occupiamo poi dell’inizio di un nuovo “El Niño”, che ci farà compagnia fino al prossimo anno, con importanti effetti sul clima.
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