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Di integratori fuffa, deserti e vista dei cani

È quel periodo dell’anno in cui rispondiamo alle vostre domande su qualsiasi cosa

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Come ogni estate, dedichiamo una puntata alle domande più curiose e inattese che avete inviato al podcast. Ci occupiamo di come si forma la sabbia nel deserto, di cosa fanno i detersivi per i piatti alla nostra salute, di energia “green” e dei colori che fanno venire caldo quando siamo al Sole. E per la prima volta ci aiutano diverse guest star dal mondo della divulgazione.

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