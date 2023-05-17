Di integratori fuffa, deserti e vista dei cani
È quel periodo dell’anno in cui rispondiamo alle vostre domande su qualsiasi cosa
Come ogni estate, dedichiamo una puntata alle domande più curiose e inattese che avete inviato al podcast. Ci occupiamo di come si forma la sabbia nel deserto, di cosa fanno i detersivi per i piatti alla nostra salute, di energia “green” e dei colori che fanno venire caldo quando siamo al Sole. E per la prima volta ci aiutano diverse guest star dal mondo della divulgazione.
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– La scienza delle pulizie, Dario Bressanini, Gribaudo 2022
– Con la giusta energia, Simone Angioni, Gribaudi 2022
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