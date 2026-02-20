NewsletterPodcast
Ci vuole una scientifica, con Stefano Nazzi

La scienza che si fa sulla scena del crimine è molto diversa da come ce la immaginiamo

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
C’è un delitto, la polizia scientifica esamina la scena del crimine, raccoglie una traccia, fa l’esame del DNA, in pochi istanti arriva il risultato e si scopre l’autore del delitto, spesso reo confesso. È il modo in cui le serie televisive crime di maggior successo raccontano le indagini, dandoci spesso l’illusione che il lavoro scientifico per studiare i crimini sia semplice e immediato. In realtà è un lavoraccio, richiede grandi cautele e non porta quasi mai a certezze assolute, semplicemente perché la scienza raramente può darne. Ne abbiamo parlato con Stefano Nazzi, giornalista da tanti anni, autore di libri e del podcast Indagini del Post, in una puntata speciale registrata dal vivo.

