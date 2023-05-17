Ci sono anche le banche della pelle
I trapianti di cute sono meno noti di altri, ma possono salvare la vita
L’Italia è uno dei paesi all’avanguardia nei trapianti di pelle, molto importanti soprattutto nei casi di ustioni gravi. È una forma di trapianto molto meno nota di altre, ma in alcune circostanze può essere salvavita e per questo è importante avere a disposizione la cute da trapiantare. Le banche della cute servono a questo, nonché a contribuire alla ricerca in un settore che ha fatto importanti progressi negli anni. Ci spostiamo poi in Austria per incontrare un bovino che si è fatto notare per la sua intelligenza e che può dirci qualcosa sull’intelligenza animale in generale, e sul modo in cui la vediamo. Infine, brindiamo con una coppa di idromele.
