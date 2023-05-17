NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

A me gli occhi: l’ipnosi in sala operatoria

Sottoporsi a un’operazione chirurgica da ipnotizzati non è così anomalo come può sembrare

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

«L’ipnosi al posto dell’anestesia: asportato un tumore al colon», diceva un titolo di giornale di qualche settimana fa. Ma è davvero possibile farsi asportare un pezzo di un organo con l’ipnosi al posto dell’anestesia? Ovviamente no, ma al di là del titolo impreciso, le esperienze per ipnotizzare i pazienti esistono e possono rivelarsi utili, anche se non si sono capite ancora molte cose intorno all’ipnosi. Ci occupiamo poi del grande fermento intorno al più grande archivio online per le ricerche scientifiche, che vuole punire chi usa i sistemi di intelligenza artificiale senza controllare bene i risultati che producono per le loro ricerche.

Leggi anche

Chirurgia oncologica “awake”: asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio, presso l’ospedale Molinette di Torino Nell’operazione alla Molinette, l’ipnosi non è stato certo l’unico elemento né il più decisivo della procedura Non alzate subito gli occhi se sentite parlare di ipnosi L’ipnosi come trattamento medico: basata su prove scientifiche o pseudoscienza?  Il repository di ricerca ArXiv metto al bando gli autori per un anno se lasciano che l’intelligenza artificiale svolga tutto il lavoro Una piattaforma chiave per la pubblicazione scientifica sta prendendo provvedimenti contro le imprecisioni nell’AI Thomas G. Dietterich su XPerché l’AI non può fare buona scienza senza gli esseri umani 
L’adozione acritica dell’AI nella scienza è allarmante: abbiamo urgente bisogno di misure di protezione

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

L’hantavirus e una lezione mancata

L’hantavirus e una lezione mancata

Tra allarmismi, notizie non verificate e confuse, intorno al focolaio sulla nave da crociera si sono ripetuti gli stessi schemi della pandemia

15 mag 2026 - 37 min
Vent’anni di successi di un vaccino contro il cancro

Vent’anni di successi di un vaccino contro il cancro

È quello che riduce i rischi causati dal papilloma virus umano (HPV), ma è spesso sottovalutato

8 mag 2026 - 38 min
La riforma degli istituti tecnici dimezza la scienza

La riforma degli istituti tecnici dimezza la scienza

Mentre si parla da tempo di rafforzare le materie scientifiche, dal prossimo anno scolastico se ne studieranno meno

1 mag 2026 - 29 min
Un vaccino sperimentale contro il tumore al pancreas

Un vaccino sperimentale contro il tumore al pancreas

Come funziona e perché è una buona notizia, anche se non è ancora la soluzione a uno dei tumori più insidiosi

24 apr 2026 - 28 min
Sentiremo parlare molto dei peptidi

Sentiremo parlare molto dei peptidi

Piccoli composti e grandi promesse: sono sempre più citati da biohacker e guru del benessere, ma il confine tra scienza e marketing resta sottile

17 apr 2026 - 35 min