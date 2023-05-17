A me gli occhi: l’ipnosi in sala operatoria
Sottoporsi a un’operazione chirurgica da ipnotizzati non è così anomalo come può sembrare
«L’ipnosi al posto dell’anestesia: asportato un tumore al colon», diceva un titolo di giornale di qualche settimana fa. Ma è davvero possibile farsi asportare un pezzo di un organo con l’ipnosi al posto dell’anestesia? Ovviamente no, ma al di là del titolo impreciso, le esperienze per ipnotizzare i pazienti esistono e possono rivelarsi utili, anche se non si sono capite ancora molte cose intorno all’ipnosi. Ci occupiamo poi del grande fermento intorno al più grande archivio online per le ricerche scientifiche, che vuole punire chi usa i sistemi di intelligenza artificiale senza controllare bene i risultati che producono per le loro ricerche.
Leggi anche
– Chirurgia oncologica “awake”: asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio, presso l’ospedale Molinette di Torino – Nell’operazione alla Molinette, l’ipnosi non è stato certo l’unico elemento né il più decisivo della procedura – Non alzate subito gli occhi se sentite parlare di ipnosi – L’ipnosi come trattamento medico: basata su prove scientifiche o pseudoscienza? – Il repository di ricerca ArXiv metto al bando gli autori per un anno se lasciano che l’intelligenza artificiale svolga tutto il lavoro – Una piattaforma chiave per la pubblicazione scientifica sta prendendo provvedimenti contro le imprecisioni nell’AI – Thomas G. Dietterich su X– Perché l’AI non può fare buona scienza senza gli esseri umani
– L’adozione acritica dell’AI nella scienza è allarmante: abbiamo urgente bisogno di misure di protezione
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