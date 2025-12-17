Matteo Caccia racconta Canto di Natale di Charles Dickens, un classico della letteratura natalizia pubblicato nel 1843. Probabilmente ne conosciamo la trama e quasi sicuramente lo abbiamo visto in qualche trasposizione, come film o cartone, ma non tutti ne ricordiamo i dettagli. Eppure è un testo bello da riscoprire per distrarci per un’oretta dallo stress di regali da fare, aperitivi aziendali e cenoni in famiglia. E anche per ripensare, perché no, al Natale passato, presente e futuro.

Matteo Caccia legge e racconta Canto di Natale a partire dalla prima traduzione italiana, quella del 1888 a opera di Federigo Verdinois, giornalista, scrittore e prolifico traduttore: tradusse circa 350 opere da diverse lingue tra cui inglese, russo, francese, tedesco, polacco e norvegese.