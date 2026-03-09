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Come sono nate le Paralimpiadi invernali

C'entra molto la storia della loro versione estiva, ma anche quella di due ex soldati amputati dopo la Seconda guerra mondiale

di Il Post
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