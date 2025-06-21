Una tassa senza senso pagata dai comuni italiani
L’accesso ai dati della motorizzazione secondo la legge dovrebbe essere gratis, e invece costa milioni di euro alle città più grandi
