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Storia di un palestinese in detenzione amministrativa

di Daniele Raineri, foto di Gabriele Micalizzi
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Puoi essere tenuto in cella per due anni senza sapere perché: Qusai al Qadi racconta al Post i pestaggi e le umiliazioni

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

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