Sputare sportivamente
00:00:00
00:00:00
00:00:00
In alcuni sport si sputa di frequente senza che sia considerato disdicevole, in altri rimane un tabù: c’entrano ragioni scientifiche, storiche, culturali
Potete leggere l’articolo
Altri episodi
Come le aziende energetiche fanno enormi profitti a danno delle regioni italiane28 set 2025 - 17 min
Si può promuovere la psicoterapia come un prodotto qualsiasi?28 set 2025 - 10 min
Per capire cosa faceva Charlie Kirk bisogna conoscere una cosa molto americana21 set 2025 - 10 min
Israele ha messo in crisi l’eccezionale capacità diplomatica del Qatar21 set 2025 - 7 min
Una tassa senza senso pagata dai comuni italiani21 set 2025 - 6 min