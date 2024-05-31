Quando i leader politici portano i parlamentari in ritiro
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Spesso in conventi o abbazie sperdute, secondo une vecchia tradizione democristiana ora recuperata anche da Salvini e Tajani: di solito non porta bene
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