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Punta Marina era abituata ai pavoni, ma non alle telecamere

di Matilda Ferraris, foto di Michele Lapini
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La convivenza con la colonia che popola il paese vicino a Ravenna non è sempre stata semplice, ma la tv l’ha resa qualcosa su cui litigare

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

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