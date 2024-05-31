Punta Marina era abituata ai pavoni, ma non alle telecamere
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La convivenza con la colonia che popola il paese vicino a Ravenna non è sempre stata semplice, ma la tv l’ha resa qualcosa su cui litigare
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