Perché rispetto al Novecento siamo meno creativi?

di Antonio Russo
Gli ultimi 25 anni non reggono il confronto se consideriamo le innovazioni nella musica, nei film, nella letteratura e nell’arte: un nuovo libro individua un colpevole

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

