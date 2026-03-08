Ora possiamo parlare di Umberto Eco
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Prima di morire chiese che per dieci anni non si facessero convegni su di lui, e nel frattempo molte sue riflessioni sono diventate ancora più utili per leggere il presente
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scorta
8 mar 2026 - 15 min
Che fine fanno gli insetti d’inverno
8 mar 2026 - 11 min
Eileen Gu nello sci acrobatico e oltre
1 mar 2026 - 8 min
Cos’era e cos’è oggi Rogoredo
1 mar 2026 - 7 min
La Russia sta cominciando a sentire la guerra
1 mar 2026 - 6 min