Ora possiamo parlare di Umberto Eco

di Antonio Russo
Prima di morire chiese che per dieci anni non si facessero convegni su di lui, e nel frattempo molte sue riflessioni sono diventate ancora più utili per leggere il presente

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

