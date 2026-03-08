NewsletterPodcast
Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scorta

di Valerio Valentini
Dice lui stesso che da tre anni non la usa quando si muove per questioni private, ed è un grosso problema

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

