L’ultima volta che gli Stati Uniti deposero un governo in America Latina

di Rodolfo Toè
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Nel 1989 invasero Panama dopo anni di ostilità crescenti, per rimuovere un dittatore: vi ricorda qualcosa?

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

