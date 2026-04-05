L’ultima Italia ai Mondiali
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Nel 2014 in Brasile: Prandelli e Balotelli, Pirlo e Cassano, “morsi e rimorsi”, Costa Rica e Uruguay; ma almeno c’eravamo
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