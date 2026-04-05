NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

L’ultima Italia ai Mondiali

di Gabriele Gargantini, letto da Arianna Cavallo
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Nel 2014 in Brasile: Prandelli e Balotelli, Pirlo e Cassano, “morsi e rimorsi”, Costa Rica e Uruguay; ma almeno c’eravamo

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

Altri episodi

La guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana

La guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana

5 apr 2026 - 8 min
Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione

Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione

5 apr 2026 - 11 min
Perché Meloni non poteva licenziare Santanchè

Perché Meloni non poteva licenziare Santanchè

29 mar 2026 - 6 min
È davvero importante sapere chi è Banksy?

È davvero importante sapere chi è Banksy?

29 mar 2026 - 13 min
Con queste milizie non si rovescia il regime iraniano

Con queste milizie non si rovescia il regime iraniano

29 mar 2026 - 10 min