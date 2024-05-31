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L’Ucraina sta mettendo migliaia di questi robot da guerra al posto dei soldati

di Daniele Raineri
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Per ora sono guidati da piloti umani, che decidono se sparare o no contro i soldati russi: «Non vogliamo che diventi proprio come Terminator»

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

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