L’indipendenza delle banche centrali esiste per un motivo
00:00:00
00:00:00
00:00:00
I sistematici attacchi di Trump alla FED stanno provando a smontare il dogma più importante dell’economia moderna
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
Trovate seducenti questi uomini?
25 gen 2026 - 9 min
Perché rispetto al Novecento siamo meno creativi?
18 gen 2026 - 14 min
Com’è che esistono le Olimpiadi invernali
18 gen 2026 - 9 min
In Venezuela tutto è come prima, e niente è come prima
18 gen 2026 - 7 min