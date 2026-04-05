La guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana
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Sono raddoppiati i prezzi dei fertilizzanti azotati da cui dipendono le coltivazioni di cereali, soprattutto grano e mais
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