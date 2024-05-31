NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Italo Calvino dedicò più tempo ai libri degli altri che ai suoi

di Antonio Russo
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Studiato e ammirato per le cose che scrisse, fu influente e “impegnato” anche per ciò che lesse, valutò e contribuì a far pubblicare

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

Altri episodi

In Cisgiordania i coloni stanno cercando di prendersi tutto

In Cisgiordania i coloni stanno cercando di prendersi tutto

5 ott 2025 - 11 min
In Italia l’avocado è diventato un affare da investimenti milionari

In Italia l’avocado è diventato un affare da investimenti milionari

5 ott 2025 - 9 min
Come le aziende energetiche fanno enormi profitti a danno delle regioni italiane

Come le aziende energetiche fanno enormi profitti a danno delle regioni italiane

28 set 2025 - 17 min
Si può promuovere la psicoterapia come un prodotto qualsiasi?

Si può promuovere la psicoterapia come un prodotto qualsiasi?

28 set 2025 - 10 min
Sputare sportivamente

Sputare sportivamente

28 set 2025 - 8 min