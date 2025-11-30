NewsletterPodcast
In Italia non si vota più coi registri elettorali divisi per genere

di Alice De Luca
Ora ci sono solo due scaglioni alfabetici, che eviteranno disagi per le persone trans e non binarie

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

