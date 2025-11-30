In Italia non si vota più coi registri elettorali divisi per genere
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Ora ci sono solo due scaglioni alfabetici, che eviteranno disagi per le persone trans e non binarie
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
Cosa succede a una città ucraina occupata dalla Russia
30 nov 2025 - 7 min
Come correva Emil Zatopek
30 nov 2025 - 9 min
È vivo, è in Venezuela, è detenuto ingiustamente
23 nov 2025 - 10 min
Ibiza vuole andare oltre la sua immagine festaiola
23 nov 2025 - 8 min
Gli anabbaglianti delle macchine sono troppo abbaglianti?
23 nov 2025 - 7 min