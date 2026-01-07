Il blocco di Israele alle ong che operano a Gaza sta già avendo i suoi effetti
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Quattro organizzazioni umanitarie ci hanno descritto le loro ultime settimane, tra vecchi problemi e nuove incertezze
Potete leggere l’articolo a questa pagina. Questo l’altro articolo scritto a partire dalle interviste citate nell’introduzione.
Altri episodi
L’indipendenza delle banche centrali esiste per un motivo
25 gen 2026 - 12 min
Trovate seducenti questi uomini?
25 gen 2026 - 9 min
Perché rispetto al Novecento siamo meno creativi?
18 gen 2026 - 14 min
Com’è che esistono le Olimpiadi invernali
18 gen 2026 - 9 min
In Venezuela tutto è come prima, e niente è come prima
18 gen 2026 - 7 min