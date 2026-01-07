NewsletterPodcast
Il blocco di Israele alle ong che operano a Gaza sta già avendo i suoi effetti

di Ginevra Falciani
Quattro organizzazioni umanitarie ci hanno descritto le loro ultime settimane, tra vecchi problemi e nuove incertezze

Potete leggere l’articolo a questa pagina. Questo l’altro articolo scritto a partire dalle interviste citate nell’introduzione.

