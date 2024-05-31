NewsletterPodcast
Da dove arriva l’amicizia tra Gianni Infantino e Donald Trump

di Matteo Castellucci
E cosa ci faceva il presidente della FIFA all’incontro in Egitto sul futuro della Striscia di Gaza

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

