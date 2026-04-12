Cosa si prova a osservare il mondo da lassù
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Chi ha viaggiato nello Spazio racconta una sensazione mai provata prima: è studiata da tempo e detta “effetto veduta d’insieme”
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