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Cosa si prova a osservare il mondo da lassù

di Antonio Russo
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Chi ha viaggiato nello Spazio racconta una sensazione mai provata prima: è studiata da tempo e detta “effetto veduta d’insieme”

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

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