Cosa cambiò il disastro di Seveso
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Dopo la nube che nel 1976 intossicò centinaia di persone fu riconosciuto il diritto di sapere cosa fanno le industrie più pericolose e che rischi corre chi abita nei dintorni
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