NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Con queste milizie non si rovescia il regime iraniano

di Daniele Raineri, foto di Gabriele Micalizzi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Sono nel Kurdistan iracheno, al confine con l’Iran: alcune hanno già fatto incursioni, altre non sembrano pronte

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

Altri episodi

Perché Meloni non poteva licenziare Santanchè

Perché Meloni non poteva licenziare Santanchè

29 mar 2026 - 6 min
È davvero importante sapere chi è Banksy?

È davvero importante sapere chi è Banksy?

29 mar 2026 - 13 min
La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa

La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa

22 mar 2026 - 9 min
Quando Paperinik diventò PK

Quando Paperinik diventò PK

22 mar 2026 - 9 min
Come sono nate le Paralimpiadi invernali

Come sono nate le Paralimpiadi invernali

22 mar 2026 - 8 min