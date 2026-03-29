Con queste milizie non si rovescia il regime iraniano
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Sono nel Kurdistan iracheno, al confine con l’Iran: alcune hanno già fatto incursioni, altre non sembrano pronte
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
Perché Meloni non poteva licenziare Santanchè
29 mar 2026 - 6 min
È davvero importante sapere chi è Banksy?
29 mar 2026 - 13 min
La rubinetteria italiana andava alla grande fino a due guerre fa
22 mar 2026 - 9 min
Quando Paperinik diventò PK
22 mar 2026 - 9 min
Come sono nate le Paralimpiadi invernali
22 mar 2026 - 8 min