Come si negozia un accordo fra uno stato e un gruppo terrorista

di Matteo Castellucci
Lo racconta al Post Jesús Eguiguren, storico leader dei Socialisti baschi, che fu determinante nelle trattative che portarono al disarmo dell’ETA

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

