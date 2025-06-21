NewsletterPodcast
Com’è che per andare da Milano a Palermo a volte conviene passare da Cracovia

di Alice De Luca
Succede nei periodi di grandi spostamenti: dipende dalle regole del mercato e da come funziona in particolare il settore aereo

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

