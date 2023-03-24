Ep. 164 – Restare umani
Restare umani nel dilagare dell’idea che chi sbaglia possa venire ucciso
In una generale tendenza a deumanizzare il “diverso”, come nel caso di Mario Roggero e in quello di Abderrahim Fakir, dobbiamo ricordarci di restare umani. E smettere di pretendere soluzioni semplici a problemi complessi.
Ultima puntata prima della pausa estiva.
– Aime-Faloppa, I morti degli altri
– La condanna in appello a Roggero
– Luca Sebastiani, “«Reazione comprensibile». Perché gli italiani stanno con il giustiziere Roggero”
– Nordio e la grazia a Roggero
– Lo “scudo” che difende i poliziotti del caso Fakir
– Il post di Barbara Spinelli
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