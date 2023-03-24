NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 164 – Restare umani

Restare umani nel dilagare dell’idea che chi sbaglia possa venire ucciso

di Vera Gheno
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

In una generale tendenza a deumanizzare il “diverso”, come nel caso di Mario Roggero e in quello di Abderrahim Fakir, dobbiamo ricordarci di restare umani. E smettere di pretendere soluzioni semplici a problemi complessi.

Ultima puntata prima della pausa estiva.

Aime-Faloppa, I morti degli altri
La condanna in appello a Roggero
Luca Sebastiani, “«Reazione comprensibile». Perché gli italiani stanno con il giustiziere Roggero”
Nordio e la grazia a Roggero
Lo “scudo” che difende i poliziotti del caso Fakir
Il post di Barbara Spinelli

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 163 – Parole non casuali

Ep. 163 – Parole non casuali

Dai franchi tiratori agli illegal alien, parole non a caso

19 lug 2026 - 22 min
Ep. 162 – Chi ha paura del gender

Ep. 162 – Chi ha paura del gender

La guida per pediatri e pediatre “Oltre lo sguardo” scatena coloro che temono il “gender”. Ma forse, basta leggerla

12 lug 2026 - 25 min
Ep. 161 – Per la fantascienza

Ep. 161 – Per la fantascienza

La diatriba estiva sulla fantascienza, un neologismo amaretto e una parola della settimana

5 lug 2026 - 35 min
Ep. 160 – Altre perle sulla scuola

Ep. 160 – Altre perle sulla scuola

Altre perle sulla scuola, neologismi amaretti e l’idropolitana

28 giu 2026 - 29 min
Ep 159 &#8211; Alla sagra del sessismo

Ep 159 – Alla sagra del sessismo

Il sessismo nel linguaggio della politica, neologismi amaretti e il curasán

21 giu 2026 - 31 min