Ep. 163 – Parole non casuali
Dai franchi tiratori agli illegal alien, parole non a caso
Dai “franchi tiratori” agli “illegal alien”, una puntata dedicata alle parole usate in maniera tutt’altro che casuale. E poi, una cascata di neologismi amaretti.
– Amoris Laetitia da rileggere (in particolare, il par. 286):
– ICE uccide un padre ventiseienne davanti alla sua bambina di tre anni
– Un articolo sull’effetto deumanizzante dell’uso di “alien” per gli stranieri
– Chi sono i franchi tiratori?
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