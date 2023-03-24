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Ep. 163 – Parole non casuali

Dai franchi tiratori agli illegal alien, parole non a caso

di Vera Gheno
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Dai “franchi tiratori” agli “illegal alien”, una puntata dedicata alle parole usate in maniera tutt’altro che casuale. E poi, una cascata di neologismi amaretti.

Amoris Laetitia da rileggere (in particolare, il par. 286):
ICE uccide un padre ventiseienne davanti alla sua bambina di tre anni
Un articolo sull’effetto deumanizzante dell’uso di “alien” per gli stranieri
Chi sono i franchi tiratori?

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