Ep. 162 – Chi ha paura del gender
La guida per pediatri e pediatre “Oltre lo sguardo” scatena coloro che temono il “gender”. Ma forse, basta leggerla
Esce una guida pensata per gli ambulatori pediatrici, affinché possano accogliere con le dovute attenzioni e la dovuta delicatezza le persone più giovani e i loro dubbi (o le loro certezze) LGBTQIA+. A quanto pare c’è chi la considera un prodotto ideologico fautore dell’ideologia gender. E poi, alcuni neologismi amaretti.
– La guida Oltre lo sguardo
– Le reazioni, primo esempio
– Le reazioni, secondo esempio
– Anche Loredana Lipperini parla delle reazioni a Oltre lo sguardo
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