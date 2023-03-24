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Ep. 162 – Chi ha paura del gender

La guida per pediatri e pediatre “Oltre lo sguardo” scatena coloro che temono il “gender”. Ma forse, basta leggerla

di Vera Gheno
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Esce una guida pensata per gli ambulatori pediatrici, affinché possano accogliere con le dovute attenzioni e la dovuta delicatezza le persone più giovani e i loro dubbi (o le loro certezze) LGBTQIA+. A quanto pare c’è chi la considera un prodotto ideologico fautore dell’ideologia gender. E poi, alcuni neologismi amaretti.

La guida Oltre lo sguardo
Le reazioni, primo esempio
Le reazioni, secondo esempio
Anche Loredana Lipperini parla delle reazioni a Oltre lo sguardo

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