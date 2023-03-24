Ep. 161 – Per la fantascienza
La diatriba estiva sulla fantascienza, un neologismo amaretto e una parola della settimana
Mauro Covacich scrive uno strano pezzo a doppia pagina sull’inserto La Lettura del Corriere della sera, intitolato “Contro la fantascienza”. Da appassionata della medesima, non posso farlo passare sotto silenzio. Un solo neologismo amaretto e la parola della settimana, aleatorio.
– La serie di interventi nati dal pezzo di Covacich su Lipperatura
– Nicoletta Vallorani, Ogni cosa e nessuna
– Aleatorio su Treccani
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