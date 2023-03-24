Ep. 160 – Altre perle sulla scuola
Altre perle sulla scuola, neologismi amaretti e l’idropolitana
A partire da un editoriale pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno e segnalatomi dall’amaretto Aurelio, alcune considerazioni sulla scuola, su come vede studenti, genitori e docenti; neologismi amaretti e una parola della settimana: idropolitana.
– Il ménage à trois di Ignazio La Russa
– Chiarimento sui gradi militari
– L’editoriale sulla Gazzetta del Mezzogiorno
– L’idropolitana
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