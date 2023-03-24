NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 159 – Alla sagra del sessismo

Il sessismo nel linguaggio della politica, neologismi amaretti e il curasán

di Vera Gheno
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Tris di commenti forse sessisti, o forse no, da commentare, per riflettere su denotazione e connotazione, ma anche sulle inferenze: non sempre ci si può fermare al significato letterale, perché la cultura nella quale viviamo è più complessa di così. Ancora neologismi amaretti, e il mistero del curasán.

“L’ambiguità delle ginocchiere”: reel con estratti dall’articolo di Domani e relativi commenti
Le ginocchiere su Adnkronos
INFERENZA su Treccani
Il curasán tra Venezia e Galizia

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 158 – Chi ha bisogno del consenso informato preventivo?

Ep. 158 – Chi ha bisogno del consenso informato preventivo?

DDL Valditara: perché è pericoloso? Altre parole nuove dalla comunità amaretta

14 giu 2026 - 35 min
Ep. 157 &#8211; Quando mancano le parole

Ep. 157 – Quando mancano le parole

Quando mancano le parole, possiamo sempre provare a inventarle: dal basso e dall’alto. E voi sapete cosa mangia un flexitariano?

7 giu 2026 - 30 min
Ep. 156 – Un’enciclica che parla un linguaggio universale

Ep. 156 – Un’enciclica che parla un linguaggio universale

“Magnifica Humanitas”, un’enciclica ampia. In più, sei neologismi amaretti

31 mag 2026 - 33 min
Ep. 155 &#8211; Salvini e la stocasticità

Ep. 155 – Salvini e la stocasticità

Salvini e il terrorismo stocastico. In più, il termine “sicofante”

24 mag 2026 - 33 min
Ep. 154 – Cosa dice Trump

Ep. 154 – Cosa dice Trump

Trump e l’antiterrorismo: dei “nemici” opinabili. Neologismi e la parola "agatsu"

17 mag 2026 - 26 min