Ep 159 – Alla sagra del sessismo
Il sessismo nel linguaggio della politica, neologismi amaretti e il curasán
Tris di commenti forse sessisti, o forse no, da commentare, per riflettere su denotazione e connotazione, ma anche sulle inferenze: non sempre ci si può fermare al significato letterale, perché la cultura nella quale viviamo è più complessa di così. Ancora neologismi amaretti, e il mistero del curasán.
– “L’ambiguità delle ginocchiere”: reel con estratti dall’articolo di Domani e relativi commenti
– Le ginocchiere su Adnkronos
– INFERENZA su Treccani
– Il curasán tra Venezia e Galizia
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