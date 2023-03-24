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Ep. 158 – Chi ha bisogno del consenso informato preventivo?

DDL Valditara: perché è pericoloso? Altre parole nuove dalla comunità amaretta

di Vera Gheno
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Il DDL Valditara sul consenso informato preventivo è stato approvato il 4 giugno 2026 con 78 sì e 38 no. Perché, secondo me, è una misura pericolosa. E poi, proposte per chiamare l’“anniversario dell’anno che precede”, e ancora neologismi amaretti.

Testo del DDL
Dati OCSE PIAAC
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