Ep. 158 – Chi ha bisogno del consenso informato preventivo?
DDL Valditara: perché è pericoloso? Altre parole nuove dalla comunità amaretta
Il DDL Valditara sul consenso informato preventivo è stato approvato il 4 giugno 2026 con 78 sì e 38 no. Perché, secondo me, è una misura pericolosa. E poi, proposte per chiamare l’“anniversario dell’anno che precede”, e ancora neologismi amaretti.
– Testo del DDL
– Dati OCSE PIAAC
– Post di FdI
– Com’è andata a scuola oggi?
– La guerra del gender
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