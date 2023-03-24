Ep. 157 – Quando mancano le parole
Quando mancano le parole, possiamo sempre provare a inventarle: dal basso e dall’alto. E voi sapete cosa mangia un flexitariano?
Da Albenga arriva una proposta istituzionale per indicare i genitori che hanno perso un figlio; ne parlava già Paolo D’Achille in una vecchia scheda di consulenza linguistica della Crusca. Del resto, mancano parole per tante cose: i membri delle famiglie separate e ricomposte, per esempio, e le parole per forme di maternità differenti dalla norma. Altri neologismi amaretti. La parola della settimana è flexitariano.
– Il neologismo “atèfano”
– Le osservazioni di D’Achille
– Flexitariano su Treccani Neologismi
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