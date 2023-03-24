Ep. 156 – Un’enciclica che parla un linguaggio universale
“Magnifica Humanitas”, un’enciclica ampia. In più, sei neologismi amaretti
Magnifica Humanitas, l’enciclica di Leone XIV, ha al centro l’IA. Ma non solo: Prevost spazia dal lavoro a Tolkien, per questo è un documento che vale la pena leggere. Oggi sei neologismi amaretti e nessuna parola della settimana.
– Testo dell’enciclica
– Come si pronuncia Prevost
– Disarmare il discorso, di Federico Faloppa
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