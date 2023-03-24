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Ep. 155 – Salvini e la stocasticità

Salvini e il terrorismo stocastico. In più, il termine “sicofante”

di Vera Gheno
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Il vicepremier Salvini ha colto la palla al balzo data dai fatti di Modena per sostenere una narrazione anti-migranti, in modo da promuovere le misure anti-immigrazione proposte dalla Lega. Ancora neologismi amaretti; la parola della settimana è sicofante.

Cronaca dei fatti di Modena su Sky TG24
La ricostruzione compiuta dal Post
Philosophical and Public Security Law Implications of ‘Stochastic Terrorism’
“Sycophancy” sul dizionario Cambridge

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