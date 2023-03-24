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Ep. 154 – Cosa dice Trump

Trump e l’antiterrorismo: dei “nemici” opinabili. Neologismi e la parola "agatsu"

di Vera Gheno
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il 6 maggio 2026, la Casa Bianca ha pubblicato un documento dal titolo “United States Counterterrorism Strategy”. Spulciamolo assieme, per scoprire chi sono i “nemici pubblici numeri uno” per gli Stati Uniti. Ancora neologismi amaretti. La parola della settimana è agatsu.

Il documento pubblicato sul sito della Casa Bianca
Federico Faloppa, Disarmare il discorso

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