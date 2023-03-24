Ep. 154 – Cosa dice Trump
Trump e l’antiterrorismo: dei “nemici” opinabili. Neologismi e la parola "agatsu"
il 6 maggio 2026, la Casa Bianca ha pubblicato un documento dal titolo “United States Counterterrorism Strategy”. Spulciamolo assieme, per scoprire chi sono i “nemici pubblici numeri uno” per gli Stati Uniti. Ancora neologismi amaretti. La parola della settimana è agatsu.
– Il documento pubblicato sul sito della Casa Bianca
– Federico Faloppa, Disarmare il discorso
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 153 – Qualunque cosa significhi “ti amo”
La discussione intorno al “ti amo” detto ai propri figli, e altri neologismi dalla comunità di Amare Parole
Ep. 152 — Assistenti sociali e una valanga di neologismi
Assistenti sociali bersagli d’odio; una valanga di neologismi
Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana
La fatica di essere persone trans oggi in Italia. E il looksmaxxing
Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta
La pronuncia di Magyar e le questioni sollevate da chi ascolta Amare Parole