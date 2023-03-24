NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 152 — Assistenti sociali e una valanga di neologismi

Assistenti sociali bersagli d’odio; una valanga di neologismi

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Una persona che lavora come assistente sociale mi scrive per evidenziare tutto l’odio rovesciato – inopinatamente – sulla categoria. E su questo, un commento mi sento di farlo. Vi aggiorno sul risultato del mio invito a mandarmi i vostri neologismi: grazie a chi ha partecipato e a chi si unirà a noi!

Offese agli assistenti sociali
Arkansas di Chiara Tagliaferri
Neologismi dall’Enciclopedia Treccani

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana

Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana

La fatica di essere persone trans oggi in Italia. E il looksmaxxing

26 apr 2026 - 26 min
Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta

Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta

La pronuncia di Magyar e le questioni sollevate da chi ascolta Amare Parole

19 apr 2026 - 29 min
Ep. 149 &#8211; Come si misura la maturità di un(a) diciottenne

Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne

Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex

12 apr 2026 - 32 min
Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Un discorso di Valditara a Tor Bella Monaca e due parole sulla pratica dello zoombombing

5 apr 2026 - 35 min
Ep. 147 &#8211; Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere

Ep. 147 – Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere

Il sì senza accento, la scomparsa delle liste per sesso anagrafico e il documentario sulla maschiosfera

29 mar 2026 - 29 min