Ep. 152 — Assistenti sociali e una valanga di neologismi
Assistenti sociali bersagli d’odio; una valanga di neologismi
Una persona che lavora come assistente sociale mi scrive per evidenziare tutto l’odio rovesciato – inopinatamente – sulla categoria. E su questo, un commento mi sento di farlo. Vi aggiorno sul risultato del mio invito a mandarmi i vostri neologismi: grazie a chi ha partecipato e a chi si unirà a noi!
– Offese agli assistenti sociali
– Arkansas di Chiara Tagliaferri
– Neologismi dall’Enciclopedia Treccani
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